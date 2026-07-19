A região Sudoeste inicia a segunda-feira (20) com predomínio de sol e marcas térmicas elevadas em diversos municípios. A média das temperaturas máximas se posiciona em 31,13°C, enquanto as mínimas registram média de 15,67°C. Entre os destaques do dia, as maiores temperaturas ocorrem em Itajá e Lagoa Santa, ambas com máxima de 32,5°C, seguidas por Cachoeira Alta, que atinge 32,2°C. No outro extremo, os termômetros caem para as marcas mais baixas em Montividiu, com mínima de 13,1°C, e em Santo Antônio da Barra, que registra 13,5°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média regional fica em 52,1%, apresentando taxas mais elevadas no período noturno em municípios como Aporé, que chega a 76,0%, Itajá, com 72,0%, e Quirinópolis, registrando 70,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o índice médio para este dia é de 0,0%, o que consolida a ausência de precipitações em toda a região.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31,9°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31,2°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 32,0°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 32,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 31,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 31,6°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 29,6°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 31,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 32,5°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 31,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 30,4°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 32,5°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 31,6°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 30,7°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 29,2°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 31,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 29,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 29,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 32,0°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 30,2°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 31,5°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 13,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 30,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 31,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 31,8°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.