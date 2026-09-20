A região Sudoeste enfrentará um dia de calor muito expressivo nesta segunda-feira (21), com os termômetros registrando marcas elevadas em diversas localidades. O forte aquecimento será liderado por Turvelândia, que deve atingir máxima de 37,7°C, seguida de perto por Castelândia com 37,6°C e Cachoeira Alta com 37,5°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas do dia ficam por conta de Perolândia, com mínima de 21,5°C, e Mineiros, que apresenta 21,8°C.Quanto às condições de umidade relativa do ar, a média para o período está estimada em 37,87%, tendo Santa Rita do Araguaia com a máxima de 59,0% e Chapadão do Céu com 57,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é de 11,92%, embora municípios como Portelândia e Santa Rita do Araguaia se destaquem com 40,0% de chance de precipitação, acompanhados por Mineiros com 35,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 36,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 36,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 37,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 37,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 37,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 33,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 37,2°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 37,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Itarumã: máxima 37,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 35,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 37,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 37,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 35,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Montividiu: máxima 34,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Paranaiguara: máxima 37,3°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Perolândia: máxima 33,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Portelândia: máxima 33,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 40,0%Quirinópolis: máxima 37,1°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rio Verde: máxima 35,4°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Helena de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 34,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 40,0%Santo Antônio da Barra: máxima 36,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 34,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 36,9°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 37,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.