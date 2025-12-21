A região Sudoeste apresenta tempo de altas temperaturas para a segunda-feira (22). As cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com máxima de 33.2°C, Itajá com 32.8°C e Aporé com 32.7°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Montividiu, marcando 18.7°C, e em Perolândia, com 19.6°C.A umidade do ar na região terá média de 73.21%, com Santa Rita do Araguaia registrando a maior umidade, chegando a 92.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 18.37%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Santa Helena de Goiás e Santo Antônio da Barra, ambas com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 32.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 33.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 28.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Serranópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.