A região Sudoeste, na segunda-feira (22), terá um tempo com temperaturas que indicam o dia mais quente em Turvelândia, com máxima de 30.7°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Itajá, com 30.6°C, e Lagoa Santa, também com 30.6°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Montividiu, com mínima de 15.1°C, e Santo Antônio da Barra, que terá 16.0°C.A umidade média na região ficará em 73.73%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Mineiros, Aporé e Chapadão do Céu, todas com 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 17.4%, com cidades como Itarumã, Lagoa Santa e Rio Verde apresentando chances de 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 29.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Alta: máxima 30.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Castelândia: máxima 30.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 29.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 30.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Itajá: máxima 30.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Itarumã: máxima 30.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Jataí: máxima 28.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Lagoa Santa: máxima 30.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 30.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mineiros: máxima 28.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 27.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Paranaiguara: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 27.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 30.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Serranópolis: máxima 28.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 30.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.