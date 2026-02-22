A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a segunda-feira (23). O tempo terá temperaturas máximas de 27.6°C em São Simão, 27.3°C em Lagoa Santa e 27.1°C em Itajá. As cidades mais frias serão Montividiu e Perolândia, ambas com mínima de 19.5°C.A umidade média na região será de 88.73%, com Mineiros, Montividiu e Perolândia registrando os maiores índices, de 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 61.54%, com destaque para Castelândia e Maurilândia, ambas com 95.0%, e Cachoeira Alta, com 90.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 25.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Aporé: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Cachoeira Alta: máxima 26.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Castelândia: máxima 26.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Caçu: máxima 25.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 26.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Itajá: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Itarumã: máxima 26.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Jataí: máxima 24.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Lagoa Santa: máxima 27.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Maurilândia: máxima 26.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Mineiros: máxima 24.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Montividiu: máxima 24.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Paranaiguara: máxima 26.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 23.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Portelândia: máxima 23.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 25.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Serranópolis: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%São Simão: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 26.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.