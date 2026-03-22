A região Sudoeste apresenta tempo com temperaturas elevadas para segunda-feira (23). As cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com máxima de 32.3°C, Cachoeira Alta e Itajá, ambas com 32.1°C. Já as mínimas serão observadas em Perolândia, com 19.6°C, e Jataí, com 19.7°C.A umidade média na região será de 69.0%. Contudo, cidades como Santa Rita do Araguaia podem registrar umidade de até 84.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 14.23%, com destaque para Quirinópolis, onde a probabilidade pode alcançar 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 31.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Chapadão do Céu: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 30.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Rio Verde: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.