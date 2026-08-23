A região Sudoeste reserva para esta segunda-feira (24) um período de predomínio de sol e céu aberto, com variações térmicas significativas entre as cidades. O calor se sobressai especialmente em Quirinópolis, que deve registrar a máxima mais alta de 35,5°C, acompanhada de perto por São Simão, com 35,1°C, e Castelândia, com 35,0°C. Em contrapartida, as primeiras horas do dia serão mais frescas, com os termômetros marcando as menores mínimas em Itajá, com 12,9°C, e em Aporé, com 13,3°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve se fixar em 32,25%, com os maiores percentuais concentrados em Montividiu e Rio Verde, ambos com 46,0%, seguidos por Itajá, que registra 45,0%. A probabilidade média de chuva para o território é baixa, estimada em 8,46%, sendo que as maiores chances de precipitação chegam a apenas 10,0% em municípios como Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,9°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 34,1°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 34,5°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 13,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 34,9°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 35,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caçu: máxima 34,3°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 33,4°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 34,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 34,4°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 34,4°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 33,5°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 34,3°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 35,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 34,2°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 32,7°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 34,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 33,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 33,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 35,5°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Verde: máxima 33,6°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 33,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Serranópolis: máxima 33,5°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 35,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 35,0°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.