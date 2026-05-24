A região Sudoeste, na segunda-feira (25), terá um tempo marcado por temperaturas elevadas. As cidades mais quentes incluem Turvelândia, com máxima de 30.6°C, Castelândia com 30.4°C e Itajá com 30.2°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas são Mineiros e Montividiu, ambas com 16.2°C.A umidade média na região será de 71.79%, com cidades como Quirinópolis registrando até 90.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 11.25%, embora Lagoa Santa possa ter até 25.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 30.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 30.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 27.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 28.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 28.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 27.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 27.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 27.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 30.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 30.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.