A região Sudoeste terá um tempo de grande chance de chuva para a segunda-feira (26). As cidades mais quentes da região serão Lagoa Santa, com máxima de 31.7°C, São Simão, com 30.2°C, e Portelândia, com 29.9°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Montividiu, com mínima de 18.7°C, e Rio Verde, com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 82.12%, com as cidades de Jataí (94.0%), Rio Verde (93.0%) e Chapadão do Céu (93.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 49.71%, com Acreúna, Lagoa Santa e Quirinópolis registrando as maiores probabilidades de 75.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Aporé: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Alta: máxima 29.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Castelândia: máxima 28.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 29.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Chapadão do Céu: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 29.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Itarumã: máxima 29.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Jataí: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Maurilândia: máxima 28.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Montividiu: máxima 25.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Perolândia: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Quirinópolis: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Serranópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%São Simão: máxima 30.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Turvelândia: máxima 29.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.