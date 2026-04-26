A região Sudoeste terá o tempo caracterizado por temperaturas elevadas na segunda-feira (27). As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 32.6°C, Castelândia, com 32.3°C, e Lagoa Santa, atingindo 32.1°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Montividiu, com mínima de 19.2°C, e Jataí, com 19.3°C.A umidade média na região será de 61.9%. Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia apresentarão os maiores índices de umidade à noite, ambos com 83.0%. A probabilidade média de chuva é de 12.6%. As maiores probabilidades de chuva concentram-se em Perolândia e Santa Rita do Araguaia, ambas com 35.0%, e Jataí, com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Alta: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Montividiu: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.