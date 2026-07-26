A região Sudoeste terá predomínio de sol e ausência de precipitações significativas nesta segunda-feira (27), com termômetros registrando média máxima de 32,3°C e mínima de 15,95°C. No decorrer do dia, Acreúna e Turvelândia despontam como as cidades mais quentes, alcançando máximas de 33,3°C, seguidas por Maurilândia, com 33,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas ocorrem em Santo Antônio da Barra, com mínima de 14,0°C, e em Mineiros, que registra 14,3°C.A umidade relativa do ar na região fica com média de 54,67%, registrando seus maiores índices durante a noite em Itajá e Quirinópolis, onde atinge 77,0%, e em Aporé, com 76,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 0,1%, sendo que a maior chance de precipitação estimada para o dia ocorre no município de Perolândia, com probabilidade de 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33,3°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 32,3°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 32,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 33,0°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 32,3°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 31,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 32,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 32,7°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 32,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 31,9°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 32,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 33,1°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 32,5°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 14,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 30,7°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 32,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 31,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 31,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 32,8°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 31,5°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 32,8°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 31,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 32,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 33,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.