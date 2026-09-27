A região Sudoeste terá, nesta segunda-feira (28), um dia de calor intenso com potencial para instabilidade em diversos municípios. As temperaturas se mantêm elevadas, com destaque para Itajá e Lagoa Santa, que devem registrar máxima de 39,7°C, seguidas por Turvelândia, com máxima de 39,4°C. Já os menores índices térmicos ocorrem em Mineiros, que apresenta mínima de 22,2°C, e Jataí, com mínima de 22,4°C.A umidade relativa do ar média no território deve se situar em 44,85%, com picos máximos de 60,0% previstos para Mineiros e Chapadão do Céu. Em relação à possibilidade de precipitação, a média geral na região é de 10,58%, contudo, os municípios de Itajá, Lagoa Santa e Aporé despontam com probabilidade de chuva alcançando 70,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 38,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 38,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 38,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 70,0%Cachoeira Alta: máxima 39,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Castelândia: máxima 39,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caçu: máxima 38,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 35,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 39,0°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itajá: máxima 39,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 40,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 70,0%Itarumã: máxima 39,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 35,0%Jataí: máxima 36,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 39,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 40,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 70,0%Maurilândia: máxima 39,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 37,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 36,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 38,7°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 25,0%Perolândia: máxima 35,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 35,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 38,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rio Verde: máxima 37,0°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 38,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 36,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 38,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 36,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Simão: máxima 38,6°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 40,0%Turvelândia: máxima 39,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.