A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a segunda-feira (29). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Castelândia e Maurilândia, ambas com 35.9°C, e Turvelândia, com 35.8°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Montividiu, marcando 20.7°C, e Perolândia, com 20.8°C.A umidade média na região ficará em 70.44%, com Santa Rita do Araguaia registrando os maiores índices, chegando a 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 30.48%, contudo, cidades como Lagoa Santa, com 70.0%, e Itajá e Paranaiguara, ambas com 65.0%, apresentam maiores chances de chuva no tempo.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 35.0°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 33.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 33.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Castelândia: máxima 35.9°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 33.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 35.2°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 38.5°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Itajá: máxima 33.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 33.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 34.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Maurilândia: máxima 35.9°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 32.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Montividiu: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 33.5°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Perolândia: máxima 31.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 33.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 34.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Rio Verde: máxima 32.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Santa Helena de Goiás: máxima 33.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 33.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 32.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%São Simão: máxima 33.2°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 35.8°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.