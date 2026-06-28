A região Sudoeste terá tempo estável para a segunda-feira (29). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Itajá, com máxima de 31.2°C, seguida por Lagoa Santa, com 31.0°C, e Cachoeira Alta, com 30.9°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Mineiros, atingindo 14.0°C, e Montividiu, com 14.2°C.A umidade média na região ficará em 66.65%, com Quirinópolis apresentando o maior índice noturno de 88.0%. A probabilidade média de chuva é de apenas 0.1%, sendo Jataí a cidade com a maior chance, registrando 5.0% de probabilidade. Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 30.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 30.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 30.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 30.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 30.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 31.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 30.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 29.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 31.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 30.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.8°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 30.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 28.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 30.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.