A região Sudoeste terá um dia de céu limpo e tempo firme nesta segunda-feira (3). Os termômetros registram marcas elevadas à tarde, com destaque para Turvelândia, que desponta como a cidade mais quente ao atingir a máxima de 31,4°C, acompanhada de perto por Acreúna, com 31,3°C, e Castelândia, que registra 31,2°C. Já os momentos mais frios ocorrem em Santo Antônio da Barra, com mínima de 14,6°C, e em Montividiu, que marca 15,1°C.\nO índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 48,04%, com as taxas mais elevadas concentradas em Itajá e Aporé, ambas registrando 67,0%, seguidas por Quirinópolis, com 66,0%. A chance de chuva permanece muito baixa em todo o território, apresentando uma probabilidade média de apenas 10,0%, patamar que se repete em localidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta.