A região Sudoeste terá um tempo com temperaturas variando entre amenas e elevadas para a segunda-feira (30). As cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com máxima de 31.1°C, Castelândia com 31.0°C e Itajá com 31.0°C. Já as mínimas serão registradas em Jataí, com 17.9°C, e Mineiros, com 18.3°C.\nA umidade média na região ficará em 66.56%. As maiores umidades serão observadas em Jataí com 81.0%, São Simão com 78.0% e Aparecida do Rio Doce com 77.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 4.52%, com os maiores índices em Aparecida do Rio Doce, Maurilândia e Perolândia, todos com 15.0% de chance.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:\nAcreúna: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%