A região Sudoeste apresentará forte calor nesta segunda-feira (31), com a média das temperaturas mínimas ficando em 22,63°C. Os índices mais elevados de temperatura máxima devem ser registrados em Itajá e Lagoa Santa, que atingem 38,0°C, além de Cachoeira Alta, com 37,9°C. Já os menores registros do dia ocorrem em Mineiros, com mínima de 20,5°C, e em Chapadão do Céu, onde os termômetros marcam 21,2°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período é de 42,29%, sendo que a cidade de Aporé se destaca com o maior índice de 55,0%, seguida por Mineiros e Chapadão do Céu, ambas com 54,0%. A chance de chuva na região é bastante reduzida, com média de 6,25%, embora as maiores probabilidades, que chegam a apenas 10,0%, estejam previstas para Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Castelândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 37,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 36,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 37,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 37,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 37,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 37,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Chapadão do Céu: máxima 34,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Gouvelândia: máxima 37,1°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 38,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itarumã: máxima 37,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 35,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 38,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Maurilândia: máxima 37,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 36,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 34,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 37,4°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Perolândia: máxima 34,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 34,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 37,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rio Verde: máxima 35,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 35,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio da Barra: máxima 37,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 35,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 37,7°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Turvelândia: máxima 37,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.