A região Sudoeste terá um tempo predominantemente quente nesta segunda-feira (4), com temperaturas elevadas em diversas localidades. As cidades mais quentes incluem São Simão, com máxima de 33.0°C, Turvelândia, atingindo 32.9°C, e Castelândia, com 32.8°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Mineiros, com 16.4°C, e Jataí, que terá mínima de 17.5°C.A umidade do ar média na região ficará em torno de 61.69%, com os maiores índices de umidade noturna em Aporé (81.0%), Itajá (80.0%) e Quirinópolis (80.0%). As chances de chuva são baixas, com uma probabilidade média de 7.4% para a região. Cidades como Acreúna, Cachoeira Alta e Caçu apresentam as maiores probabilidades de tempo chuvoso, alcançando 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 31.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 32.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 32.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 32.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 32.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 32.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 31.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 29.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 32.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Perolândia: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 29.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 32.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 30.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 33.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.