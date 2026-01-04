A região Sudoeste, para a segunda-feira (5), apresenta grande chance de chuva. O tempo na região será marcado por esta condição, com as cidades de São Simão registrando máxima de 30.0°C, seguida por Paranaiguara e Turvelândia, ambas com 29.9°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Montividiu, com 19.1°C, e Chapadão do Céu, com 19.4°C.\nA umidade média na região ficará em 81.31%. Cidades como Jataí, Perolândia e Santa Rita do Araguaia podem atingir índices de umidade de 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.38%, mas cidades como Acreúna, Gouvelândia e Jataí têm 75.0% de chance de tempo chuvoso.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:\nAcreúna: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%