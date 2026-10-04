A região Sudoeste vivencia nesta segunda-feira (5) um cenário bastante úmido e com forte propensão a precipitações frequentes, apresentando médias térmicas que transitam entre a mínima de 19,69°C e a máxima de 25,35°C. Entre os municípios mais quentes, destacam-se Itajá e Lagoa Santa, com máximas de 26,3°C, seguidos por Cachoeira Alta, que atinge 26,2°C. No extremo oposto, as menores temperaturas ocorrem em Montividiu, com mínima de 18,2°C, e Chapadão do Céu, que registra 18,4°C.A umidade relativa média do ar na região é de 83,88%, sendo que os índices mais elevados alcançam 91,0% nas cidades de Aporé, Chapadão do Céu e Serranópolis. No que se refere à probabilidade de chuva, a média regional fica em 61,83%, mas a expectativa de ocorrência chega a 75,0% nas localidades de Itajá, Itarumã e Lagoa Santa.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 25,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 60,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 25,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 60,0%Aporé: máxima 25,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Cachoeira Alta: máxima 26,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Castelândia: máxima 25,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Caçu: máxima 25,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 65,0%Chapadão do Céu: máxima 24,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Gouvelândia: máxima 25,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Itajá: máxima 26,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 75,0%Itarumã: máxima 26,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Jataí: máxima 25,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 65,0%Lagoa Santa: máxima 26,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 75,0%Maurilândia: máxima 25,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Mineiros: máxima 25,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Montividiu: máxima 23,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Paranaiguara: máxima 25,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Perolândia: máxima 24,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Portelândia: máxima 24,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Quirinópolis: máxima 25,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Rio Verde: máxima 24,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Santa Helena de Goiás: máxima 25,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Santo Antônio da Barra: máxima 25,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Serranópolis: máxima 25,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 70,0%São Simão: máxima 25,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Turvelândia: máxima 25,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.