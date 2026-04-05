A região Sudoeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (6). As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 32.4°C, Castelândia, com 32.2°C, e Maurilândia, com 31.8°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Perolândia e Chapadão do Céu, ambas com 19.5°C.A umidade do tempo na região Sudoeste apresentará uma média de 74.08%, com destaque para Perolândia, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, onde pode alcançar 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 41.35%, sendo as maiores probabilidades observadas em Acreúna, Caçu e Castelândia, com 65.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Aporé: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Castelândia: máxima 32.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 31.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 60.0%Itajá: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 31.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Rio Verde: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Serranópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 31.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.