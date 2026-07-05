A região Sudoeste para segunda-feira (6) terá como característica principal temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão São Simão e Turvelândia, ambas com máxima de 30.3°C, e Maurilândia, com 30.2°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Montividiu, com 11.3°C, e Mineiros, com 11.4°C.\nA umidade média na região será de 60.69%. Os índices de probabilidade de chuva são baixos para a data, com a maior probabilidade alcançando 5.0% nas cidades de Itajá, Itarumã e Lagoa Santa.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:\nAcreúna: máxima 30.1°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%\nAparecida do Rio Doce: máxima 28.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%