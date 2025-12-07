A região Sudoeste, para a segunda-feira (8), terá grande chance de chuva. As temperaturas máximas mais elevadas serão de 26.4°C em Lagoa Santa, 25.4°C em São Simão e 25.0°C em Cachoeira Alta. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão de 18.0°C em Montividiu e 18.4°C em Perolândia.A umidade média do tempo na região será de 89.23%, com Santa Rita do Araguaia apresentando a maior umidade, de 95.0%. A probabilidade média de chuva está em 60.38%, com destaque para Cachoeira Alta, Itajá e Aporé, que registram 85.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 24.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 24.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aporé: máxima 23.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Alta: máxima 25.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Castelândia: máxima 24.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 24.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 22.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 45.0%Gouvelândia: máxima 24.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Itajá: máxima 23.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Itarumã: máxima 24.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 22.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Maurilândia: máxima 24.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 24.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Montividiu: máxima 21.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 23.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 24.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Perolândia: máxima 22.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Portelândia: máxima 24.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 19.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Quirinópolis: máxima 23.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 22.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 22.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 23.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Serranópolis: máxima 22.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Simão: máxima 25.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Turvelândia: máxima 24.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.