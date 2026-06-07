A região Sudoeste para a segunda-feira (8) terá tempo estável, sem previsão de grandes chances de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade extrema. As cidades mais quentes esperam máximas de 29.2°C em Turvelândia, 29.1°C em Acreúna e 29.1°C em Quirinópolis. Já as cidades com as menores temperaturas serão Mineiros com 9.4°C e Jataí com 9.9°C.A umidade média na região ficará em torno de 57.33%. Cidades como Quirinópolis e Aporé podem registrar umidade mais elevada, chegando a 77.0% e 76.0%, respectivamente. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 9.04%, sendo que Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta apresentam os maiores índices, todos com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.1°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.0°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 27.9°C, mínima 10.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 10.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 28.6°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.0°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 28.1°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 27.0°C, mínima 11.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 11.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 28.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 28.6°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 11.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 28.2°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 27.7°C, mínima 9.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 9.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 28.6°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 29.0°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 28.2°C, mínima 9.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 9.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 26.9°C, mínima 10.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 10.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 28.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 27.2°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 27.3°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 29.1°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 12.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 27.7°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.6°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.7°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 11.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 27.1°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 29.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 29.2°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.