A região Sudoeste apresentará uma grande chance de chuva para a segunda-feira (9), marcando o tempo da região. As cidades mais quentes serão Itajá e Aporé, ambas com máxima de 26.3°C, seguidas por Lagoa Santa com 25.6°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Montividiu, com mínima de 18.9°C, e Chapadão do Céu, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em torno de 92.54%, com Santa Rita do Araguaia atingindo 98.0%, Montividiu 97.0% e Castelândia 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 64.81%, com Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu registrando os maiores índices, todos com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 24.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 23.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aporé: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 23.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Castelândia: máxima 24.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 23.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Chapadão do Céu: máxima 24.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Gouvelândia: máxima 24.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 26.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 23.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Jataí: máxima 23.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Lagoa Santa: máxima 25.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 24.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 23.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Montividiu: máxima 22.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Paranaiguara: máxima 24.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Perolândia: máxima 23.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Portelândia: máxima 24.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Quirinópolis: máxima 24.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Rio Verde: máxima 23.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Helena de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio da Barra: máxima 24.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Serranópolis: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Simão: máxima 24.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Turvelândia: máxima 24.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.