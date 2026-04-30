A região Sudoeste para sexta-feira (1) terá tempo com temperaturas predominantemente elevadas. As cidades mais quentes serão Itajá e São Simão, ambas com 32.6°C, e Lagoa Santa, que registrará 32.5°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Mineiros, com 15.6°C, e Montividiu, com 16.0°C.A umidade média na região ficará em 64.17%, com destaque para Quirinópolis, que poderá atingir 90.0% de umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.0%, sendo este o índice máximo em cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 32.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 32.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 32.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 32.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.