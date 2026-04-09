A região Sudoeste terá tempo com temperaturas amenas a quentes nesta sexta-feira (10). As temperaturas máximas mais elevadas serão observadas em Turvelândia, com 31.7°C, Castelândia, com 31.4°C, e Gouvelândia, com 30.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Perolândia, com 19.2°C, e Chapadão do Céu, com 19.4°C.Em relação à umidade, a média regional ficará em 76.25%, com cidades como Itajá, Lagoa Santa e Aporé alcançando 90.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 19.04% em média, sendo Portelândia a cidade com maior chance, de 55.0%. Santa Rita do Araguaia apresenta 50.0% e Santa Helena de Goiás, 40.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aporé: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Alta: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Castelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Caçu: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Chapadão do Céu: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Gouvelândia: máxima 30.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Itajá: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 30.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Paranaiguara: máxima 30.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Perolândia: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Rio Verde: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Serranópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Turvelândia: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.