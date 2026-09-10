A região Sudoeste terá uma sexta-feira (11) com predomínio de sol e calor intenso, sem expectativa de perturbações meteorológicas significativas. As temperaturas máximas na região devem alcançar uma média de 34,8°C, tendo como destaques de calor as cidades de Turvelândia, que deve registrar 36,2°C, seguida por Castelândia e Lagoa Santa, ambas com previsão de 36,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas do dia estão previstas para Santo Antônio da Barra, com mínima de 19,6°C, e Mineiros, com 19,7°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve ficar em torno de 48,73%, com Turvelândia atingindo a maior taxa, de 59,0%, seguida por Acreúna e Castelândia, com 56,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média regional é de apenas 1,44%, mas cidades como Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu concentram as maiores taxas, alcançando 10,0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 35,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 34,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 35,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 35,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 36,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 35,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 32,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 35,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 35,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 35,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 33,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 36,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 36,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 34,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 32,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 35,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 32,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 32,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 35,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 34,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 35,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 33,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 35,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 36,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.