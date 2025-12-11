A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (12). As cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com máxima de 30.3°C, São Simão, com 29.9°C, e Paranaiguara, com 29.8°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Montividiu, com mínima de 20.5°C, e Perolândia, com 20.8°C.A umidade média na região Sudoeste será de 80.15%, com picos de 91.0% em Perolândia, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 38.08%, sendo maior em Santa Rita do Araguaia, com 85.0%, e em Itajá e Mineiros, ambas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 29.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 29.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 27.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Gouvelândia: máxima 29.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 29.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 30.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Maurilândia: máxima 29.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 26.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 29.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 27.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 27.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 29.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 29.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.