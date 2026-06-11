A região Sudoeste terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (12), como a principal característica do tempo. As cidades com as maiores temperaturas esperadas são Acreúna, com 26.2°C; Itajá, com 26.1°C; e Santa Rita do Araguaia, também com 26.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Montividiu, com 15.8°C, e Mineiros, com 16.0°C.A umidade média na região é de 85.35%, com destaque para as cidades de Quirinópolis (96.0%), Santo Antônio da Barra (95.0%) e Gouvelândia (94.0%) com os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 60.38%, com as cidades de Cachoeira Alta, Maurilândia e São Simão apresentando as maiores chances de ocorrência, todas com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 25.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Aporé: máxima 25.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Cachoeira Alta: máxima 25.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Castelândia: máxima 25.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Caçu: máxima 25.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 24.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 24.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Itajá: máxima 26.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 25.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Jataí: máxima 25.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 25.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Maurilândia: máxima 25.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Mineiros: máxima 26.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 24.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 24.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 25.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 24.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Quirinópolis: máxima 25.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Rio Verde: máxima 25.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 24.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 25.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Turvelândia: máxima 25.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.