A região Sudoeste para a sexta-feira (13) terá como principal característica uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Castelândia e Turvelândia, ambas com máxima de 30.4°C, seguidas por Gouvelândia com 30.3°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Perolândia, com 18.1°C, e Jataí, com 18.4°C.A umidade média na região será de 80.06%, com Mineiros e Santa Rita do Araguaia apresentando os maiores índices de umidade, atingindo 94.0%. As probabilidades de chuva serão mais elevadas em Mineiros, Perolândia e Serranópolis, todas com 65.0%, e em Lagoa Santa, com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 26.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 30.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 27.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Lagoa Santa: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 26.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 26.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 26.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Portelândia: máxima 26.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Serranópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 30.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.