A região Sudoeste terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (13), que se estabelece como a principal característica do tempo para a data. As cidades com as maiores temperaturas esperadas são Lagoa Santa, com 29.0°C; Itajá, com 28.9°C; e Itarumã, com 28.8°C. As menores temperaturas serão observadas em Chapadão do Céu, com 18.9°C, e Perolândia, com 19.3°C.A umidade média na região ficará em 87.12%, com Mineiros, Perolândia e Santa Rita do Araguaia apresentando os maiores índices de umidade, todos com 97.0%. A probabilidade média de chuva na região é de 59.13%. No entanto, cidades como Gouvelândia, Jataí e Maurilândia se destacam com os maiores índices de probabilidade de chuva, atingindo 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aporé: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 28.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Caçu: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 26.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Itajá: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Maurilândia: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Mineiros: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Montividiu: máxima 26.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Paranaiguara: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Perolândia: máxima 26.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 26.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Rio Verde: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 95.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Serranópolis: máxima 27.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.