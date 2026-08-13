A região Sudoeste deve registrar predomínio de sol e poucas nuvens nesta sexta-feira (14), caracterizando um dia de grande amplitude térmica. O calor se intensifica principalmente em Quirinópolis, com máxima prevista de 35,6°C, em São Simão, com 35,3°C, e em Castelândia, que deve atingir 35,2°C. Já os momentos mais frios do dia se concentram em Mineiros, onde a mínima chega a 14,3°C, e em Jataí, com registro de 14,4°C.A umidade relativa do ar terá média de 41,85% na região, apresentando os índices mais elevados em Itajá, que alcança 64,0%, e em Aporé, com 63,0%. Quanto às chuvas, a expectativa média é mínima, estimada em apenas 0,19% de probabilidade para a área sudoeste. Os maiores índices de possibilidade de precipitação estão restritos a Aparecida do Rio Doce e Montividiu, registrando somente 5,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 35,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 34,3°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 34,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 35,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 34,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 32,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 35,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 35,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 34,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 33,1°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 34,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 35,1°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 33,6°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 14,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 32,6°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 34,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 32,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 32,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 35,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 33,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 33,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,6°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 33,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 35,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 35,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.