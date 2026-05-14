A região Sudoeste terá tempo com grande chance de chuva para a sexta-feira, 15. As cidades mais quentes incluem Turvelândia, com máxima de 30.5°C, Acreúna, com 30.3°C, e Maurilândia, com 30.0°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Mineiros e Montividiu, ambas com 17.0°C.Em relação à umidade, a média regional fica em 78.87%, com Aporé atingindo até 95.0%, Itajá 94.0% e Lagoa Santa 93.0% de umidade. A probabilidade de chuva média para a região é de 18.27%, mas cidades como Chapadão do Céu têm 70.0% de chance, enquanto Santa Rita do Araguaia e Serranópolis registram 65.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 23.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 26.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 26.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 23.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 28.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 24.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 25.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 26.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 24.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 25.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 26.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 26.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Portelândia: máxima 25.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 24.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São Simão: máxima 27.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 30.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.