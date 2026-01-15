A região Sudoeste terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (16). O tempo será marcado por essa característica, com Castelândia e Maurilândia apresentando as temperaturas máximas mais elevadas, ambas com 31.4°C, seguidas por Lagoa Santa com 31.3°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas serão Montividiu e Perolândia, ambas com 18.2°C.A umidade média na região será de 77.0%, com Perolândia registrando os maiores índices de umidade, atingindo 92.0%. A probabilidade de chuva na região é de 41.73% em média, mas Cachoeira Alta se destaca com 85.0% de probabilidade, enquanto Gouvelândia e Itajá terão 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Aporé: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 30.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Jataí: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Lagoa Santa: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Maurilândia: máxima 31.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Paranaiguara: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 29.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Simão: máxima 30.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.