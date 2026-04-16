A região Sudoeste apresenta grande chance de chuva para a sexta-feira (17), com destaque para Portelândia, onde a probabilidade de chuva à noite alcança 65.0%. As cidades mais quentes terão tempo com máximas de 32.0°C em Lagoa Santa, 31.9°C em Castelândia e 31.9°C em Itajá. Por outro lado, o tempo mais frio será registrado em Jataí com 19.0°C e Montividiu com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 64.33%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Mineiros e Santa Rita do Araguaia, ambas com 84.0%, e Portelândia com 81.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 12.5%, mas Mineiros tem 50.0% de chance de chuva e Santa Rita do Araguaia 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Alta: máxima 31.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 31.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 31.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 31.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Maurilândia: máxima 31.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 31.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.