A região Sudoeste passará por um dia de céu aberto e sem expectativa de chuva nesta sexta-feira (17). Os termômetros devem registrar marcas mais elevadas em Itajá, que alcança a máxima de 30,6°C, seguida por Lagoa Santa e Turvelândia, ambas com previsão de 30,4°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas ao amanhecer estão previstas para Montividiu, com mínima de 13,9°C, e Santo Antônio da Barra, que deve registrar 14,0°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 52,44%, sendo que os índices mais elevados devem ser registrados em Mineiros, que atinge 73,0%, e Chapadão do Céu, com máxima de 70,0%. Já a probabilidade de chuva é nula para todo o Sudoeste, mantendo-se em 0,0% em todos os municípios, a exemplo de Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29,9°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 30,0°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 30,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 30,2°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 29,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 28,7°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 29,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 30,6°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 30,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 29,0°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 30,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 30,1°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 29,6°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 27,3°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 29,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 28,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 28,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 29,9°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 28,1°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 29,2°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 29,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 29,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 30,4°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.