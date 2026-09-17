A região Sudoeste enfrenta uma jornada de forte calor nesta sexta-feira (18), com o predomínio de sol impulsionando os termômetros para patamares elevados. Castelândia, Itajá e Lagoa Santa lideram como as cidades com maior aquecimento, registrando máximas de 37,1°C. Já os menores índices de temperatura do período ocorrem em Itajá, com mínima de 19,6°C, e em Aporé, que apresenta 19,7°C.A umidade média na região fica em torno de 44,73%, tendo os patamares mais altos registrados em Itajá, com 58,0%, e em Lagoa Santa, com 57,0%. A chance de chuva é bastante reduzida na média regional, marcando 3,37%, sendo que a maior probabilidade de precipitação se concentra em Chapadão do Céu, com 15,0%, enquanto Mineiros e Perolândia apresentam 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aporé: máxima 36,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Alta: máxima 36,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 37,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caçu: máxima 36,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 34,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 36,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itajá: máxima 37,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itarumã: máxima 36,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 34,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 37,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Maurilândia: máxima 36,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 35,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 33,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Paranaiguara: máxima 36,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Perolândia: máxima 33,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 33,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 36,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rio Verde: máxima 34,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Helena de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 35,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 36,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 34,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Simão: máxima 36,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Turvelândia: máxima 37,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.