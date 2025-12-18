A região Sudoeste terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (19), marcando o tempo. As cidades com o tempo mais quente serão Itajá e Aporé, ambas com máxima de 29.8°C, seguidas por Lagoa Santa, com 29.2°C. Já Montividiu terá o tempo mais frio, com mínima de 19.4°C, e Perolândia registrará 20.0°C.A umidade média na região será de 86.85%, com Montividiu, Perolândia e Chapadão do Céu podendo alcançar 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 47.98%, mas cidades como Acreúna, Castelândia e Gouvelândia preveem 75.0% de chance de chuva, indicando um tempo de muitas precipitações.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Aporé: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Alta: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Caçu: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 28.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Itarumã: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 29.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Mineiros: máxima 27.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Montividiu: máxima 25.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Paranaiguara: máxima 28.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Perolândia: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Portelândia: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rio Verde: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Serranópolis: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 28.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 28.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.