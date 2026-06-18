A região Sudoeste para a sexta-feira (19) terá um tempo com temperaturas variadas. As cidades mais quentes serão Acreúna e Turvelândia, ambas com máximas de 31.4°C, e Cachoeira Alta com 31.0°C. Já as mais frias serão Mineiros e Aporé, com mínimas de 12.6°C em ambas.A umidade média na região será de 65.4%, com a cidade de Aporé registrando 83.0% de umidade noturna. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 7.31%, sendo as maiores probabilidades observadas em Aparecida do Rio Doce e Santa Rita do Araguaia, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 30.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 30.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 30.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itajá: máxima 31.0°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 30.8°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mineiros: máxima 30.0°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 29.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 30.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.1°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Rio Verde: máxima 30.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Serranópolis: máxima 29.8°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 30.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.