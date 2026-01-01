A região Sudoeste, para a sexta-feira (2), apresenta grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades com as maiores temperaturas serão Acreúna e Turvelândia, ambas com máxima de 31.7°C, seguidas por Castelândia com 31.2°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Montividiu, com mínima de 20.2°C, e em Perolândia, com 20.8°C.A umidade média na região ficará em torno de 79.96%, com destaque para Itajá, Jataí e Aporé, que podem atingir 93.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 58.65%, mas cidades como Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu têm probabilidade de 75.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aporé: máxima 30.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Alta: máxima 29.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Castelândia: máxima 31.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Caçu: máxima 29.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Chapadão do Céu: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 30.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 30.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Itarumã: máxima 29.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jataí: máxima 29.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Lagoa Santa: máxima 30.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Maurilândia: máxima 31.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mineiros: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Paranaiguara: máxima 30.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Perolândia: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Portelândia: máxima 30.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 30.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Serranópolis: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São Simão: máxima 30.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Turvelândia: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.