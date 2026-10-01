A região Sudoeste apresentará forte instabilidade atmosférica e temperaturas amenas nesta sexta-feira (2). Os termômetros devem registrar marcas moderadas, com São Simão despontando como a cidade mais quente, alcançando máxima de 25,5°C, seguida de perto por Lagoa Santa com 25,4°C e Itajá com 25,3°C. Na outra ponta, as marcas mais baixas do dia ocorrem em Perolândia, com mínima de 18,7°C, e em Montividiu, que aponta mínima de 18,8°C.A umidade relativa do ar média na região fica em 85,5%, atingindo os maiores índices de 92,0% em municípios como Jataí, Mineiros e Montividiu. A probabilidade média de precipitação é de 40,29%, sendo que a chance de chuva chega a expressivos 75,0% em Acreúna e alcança 65,0% em Lagoa Santa.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 23,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 35,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 24,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Aporé: máxima 24,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira Alta: máxima 25,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Castelândia: máxima 24,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Caçu: máxima 24,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Chapadão do Céu: máxima 22,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 25,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Itajá: máxima 25,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Itarumã: máxima 24,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Jataí: máxima 23,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 30,0%Lagoa Santa: máxima 25,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 20,0%Maurilândia: máxima 24,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 30,0%Mineiros: máxima 23,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Montividiu: máxima 22,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 24,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 85,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Paranaiguara: máxima 25,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Perolândia: máxima 22,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 24,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 84,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Portelândia: máxima 22,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 24,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Quirinópolis: máxima 25,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Rio Verde: máxima 22,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 84,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Santa Helena de Goiás: máxima 23,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 23,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 23,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Serranópolis: máxima 22,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%São Simão: máxima 25,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Turvelândia: máxima 24,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.