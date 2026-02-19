A região Sudoeste terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (20), como principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Lagoa Santa com 32.9°C, Itajá com 32.8°C e Cachoeira Alta com 32.2°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Perolândia, com 19.0°C, e Montividiu, com 19.3°C.A umidade média na região será de 75.71%, com Mineiros e Santa Rita do Araguaia apresentando os maiores índices, ambos com 91.0%, seguidos por Perolândia com 90.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 30.96%, mas algumas localidades se destacam com maior chance de tempo chuvoso, como Montividiu, com 95.0% de probabilidade, Santo Antônio da Barra com 75.0%, e Acreúna com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 32.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Alta: máxima 32.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 31.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Itajá: máxima 32.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Itarumã: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Jataí: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 28.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 50.0%Perolândia: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Serranópolis: máxima 30.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%São Simão: máxima 32.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.