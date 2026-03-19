A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva para a sexta-feira (20), com o tempo indicando um cenário de precipitações. As cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com máxima de 29.4°C, Itajá, registrando 29.3°C, e Turvelândia, com 29.1°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Montividiu e Perolândia, ambas com mínima de 20.0°C.A umidade média na região está em 85.5%, enquanto Santa Rita do Araguaia pode atingir 97.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 49.33%, mas o tempo aponta para uma alta probabilidade de 95.0% em Cachoeira Alta, Caçu e Gouvelândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 28.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 28.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Castelândia: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Chapadão do Céu: máxima 26.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 28.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Itajá: máxima 29.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Itarumã: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 26.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Maurilândia: máxima 28.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 26.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 29.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Perolândia: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 28.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.