A região Sudoeste vivenciará, nesta sexta-feira (21), um dia de céu claro e pouca variação nas nuvens, mantendo o padrão típico da estação. Entre os destaques de calor, Acreúna desponta com máxima de 31,3°C, acompanhada por Turvelândia, com 30,7°C, e Santo Antônio da Barra, que chega a 30,6°C. Já as temperaturas mais amenas ocorrem em Aporé, com mínima de 10,5°C, e em Itajá, que registra 11,2°C.A umidade média regional deve se situar em 51,6%, com taxas mais elevadas registradas em Itajá, atingindo 61,0%, e em Rio Verde e Aporé, ambas com 60,0%. Paralelamente, a chance de chuva no território é de somente 3,56% em média, subindo para 10,0% em localidades isoladas como Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28,1°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 27,7°C, mínima 10,5°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 28,2°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 29,9°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 27,9°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 27,5°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 28,7°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 28,5°C, mínima 11,2°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 28,0°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 28,4°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 28,2°C, mínima 12,1°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 30,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 29,5°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 28,9°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 27,9°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 28,4°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 29,4°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 29,4°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 29,4°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 30,6°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 27,0°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 28,3°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 30,7°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.