A região Sudoeste terá tempo com temperaturas amenas a moderadas para sexta-feira (22). As cidades mais quentes serão Turvelândia com 29.1°C, Acreúna com 28.4°C e Castelândia com 28.4°C. Já as cidades mais frias serão Montividiu com 16.3°C e Perolândia com 16.4°C.A umidade na região Sudoeste será elevada, com média de 81.15%. Quirinópolis e Aporé apresentam as maiores umidades, chegando a 93.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 16.92%. Mineiros, Portelândia e Rio Verde têm as maiores probabilidades de chuva, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 25.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 26.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 28.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 26.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 23.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 27.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 26.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 25.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 25.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 26.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 28.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 25.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 24.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 26.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 25.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 25.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 27.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 25.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 24.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 27.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 29.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.