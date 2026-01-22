A região Sudoeste terá grande chance de chuva na sexta-feira (23). O tempo será marcado por essa característica, com destaque para Gouvelândia, onde a probabilidade de chuva chega a 70% à noite. As cidades mais quentes serão Itajá e Aporé, ambas com máxima de 32.8°C, seguidas por Lagoa Santa com 32.1°C. Já as cidades mais frias serão Perolândia, com mínima de 17.1°C, e Montividiu, com 17.7°C.A umidade média na região ficará em torno de 73.58%, com Acreúna e Montividiu registrando os maiores índices de umidade à noite, atingindo 92.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 14.81%, mas algumas cidades terão maior chance, como Gouvelândia com 70% de probabilidade de chuva à noite e Acreúna com 40% também à noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 32.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 31.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Itajá: máxima 32.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 29.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 32.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Mineiros: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 26.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Paranaiguara: máxima 30.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 30.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Serranópolis: máxima 30.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.