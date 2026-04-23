A região Sudoeste terá tempo com altas temperaturas para a sexta-feira (24). As cidades mais quentes serão Lagoa Santa com 32.2°C, Castelândia com 32.1°C e Itajá com 32.1°C. Já as mínimas serão observadas em Chapadão do Céu com 18.6°C e Jataí com 18.8°C.A umidade média na região ficará em 58.29%. Os maiores índices de umidade serão registrados em Santa Rita do Araguaia com 74.0%, Mineiros com 73.0% e Jataí com 71.0%. A probabilidade de chuva para a região será baixa, com média de 8.08%. No entanto, Serranópolis terá 35.0% de probabilidade, seguido por Mineiros e Montividiu, ambos com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 32.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 31.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 32.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 31.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 31.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 31.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 31.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.