A região Sudoeste apresentará predomínio de sol e pouca variação de nuvens nesta sexta-feira (24), com os termômetros alcançando marcas elevadas no período da tarde. Entre os municípios mais quentes da região, destacam-se Turvelândia, com máxima de 33,5°C, Acreúna, com 33,3°C, e Castelândia, que atinge 33,1°C. Já as menores temperaturas previstas para o início do dia devem ocorrer em Mineiros, com mínima de 15,4°C, e Montividiu, que registra 16,1°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 60,67%, sendo que o município de Itajá deve registrar o maior índice, chegando a 85,0%, seguido por Aporé, com 83,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média para o território é baixa, estimada em apenas 7,31%, embora algumas localidades apresentem chances mais expressivas, como Chapadão do Céu, com 35,0% de possibilidade, e Serranópolis, com 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aporé: máxima 30,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Cachoeira Alta: máxima 31,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Castelândia: máxima 33,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caçu: máxima 31,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Chapadão do Céu: máxima 30,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 5,0%Gouvelândia: máxima 32,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itajá: máxima 31,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itarumã: máxima 31,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 31,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 31,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Maurilândia: máxima 33,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 31,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 30,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 31,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 30,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 30,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 32,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 31,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Helena de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 32,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 30,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 31,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Turvelândia: máxima 33,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.