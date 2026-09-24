A região Sudoeste passará por uma sexta-feira (25) de predomínio de sol e calor intenso, apresentando uma temperatura mínima média de 21,1°C nas primeiras horas do dia. Entre os municípios que devem registrar as marcas mais elevadas estão Turvelândia, com máxima de 36,3°C, seguida de perto por Castelândia, que alcança 36,1°C, e Maurilândia, com 35,9°C. No outro extremo, as marcas mais amenas ocorrem em Mineiros, com mínima de 19,3°C, e em Chapadão do Céu, onde os termômetros registram 19,4°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média regional fica estabelecida em 57,87%, sendo que as cidades de Itajá e Aporé atingem o patamar máximo de 72,0%. A probabilidade média de chuva é considerada baixa, calculada em 3,85% para a região. Contudo, localidades como Caçu, Itajá e Itarumã apresentam uma chance de precipitação ligeiramente superior, registrando 15,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 35,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 34,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 34,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 35,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 36,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 34,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 32,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 35,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 35,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 35,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 33,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 35,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 35,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 33,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 32,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 34,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 32,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 32,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 35,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 33,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Helena de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 33,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 35,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 33,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 35,2°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 36,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.